Ethiopian Airlines arrive à Marseille

La compagnie éthiopienne ouvre une liaison entre Addis-Abeba et Marseille à compter du 2 juillet prochain.

Ethiopian Airlines Airlines desservira la capitale éthiopienne Addis-Abeba au départ de l’aéroport Marseille Provence à compter du 2 juillet prochain et ce, à raison de trois liaisons par semaine.

Les vols seront effectués en Boeing 787-8 Dreamliner, pouvant accueillir 270 passagers (24 en classe affaires et 246 en classe économique), et en Boeing 787-9 Dreamliner, de 315 sièges (30 en classe affaires et 285 en classe économique).

Précisons que la liaison ne sera pas directe. Une escale sera effectuée à l'aéroport de Milan-Malpensa.

Les horaires des vols seront les suivants :

Départ de Marseille à 21h15 (le mercredi, vendredi et samedi) pour arriver à Addis-Abeba à 06h35 + 1 jour

Départ d'Abbis-Abeba à 23h45 (le mardi, jeudi et vendredi) pour arriver à Marseille à 07h35 + 1 jour

Mr. Tewolde GebreMariam, Group CEO d’Ethiopian Airlines, a déclaré : "Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle ligne vers Marseille, connectant ainsi la deuxième plus grande ville française à plus de 60 destinations africaines que nous desservons via le hub Addis-Abeba. Nous sommes implantés sur Paris depuis 1971, soit depuis 48 ans, donc nous ne sommes pas inconnus sur le marché français. Mais nous sommes très heureux d’étendre aujourd’hui nos opérations auprès des passagers la région Marseille-Provence. Cette connectivité que nous établissons entre l’Europe et l’Afrique facilite les investissements commerciaux, le tourisme et les liens humains."

Philippe BERNAND, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence a déclaré : "Nous sommes très heureux d’être le premier aéroport régional français à accueillir Ethiopian Airlines, compagnie aérienne de référence sur tout le continent africain. Proposer une ligne directe vers le hub international d’Addis-Abeba, c’est connecter la cité phocéenne à plus de 60 destinations africaines et développer les échanges économiques entre la Méditerranée, l’Afrique mais aussi l’Asie et le Moyen-Orient. Cette nouvelle ligne s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement d’offre long courrier. L’arrivée d’Ethiopian Airlines renforce la position de l’aéroport Marseille Provence comme porte d’entrée internationale du grand Sud-Est de la France."





