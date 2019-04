Expliseat lance son processus de fournisseur d'Airbus

Article publié le 2 avril 2019 par David Dagouret

Le fabricant de sièges d'avions démarre son processus de qualification au panel fournisseurs Airbus.

Expliseat, fabricant français de sièges d'avions, annonce le démarrage de son processus de qualification au panel des fournisseurs du constructeur européen, Airbus, pour la fourniture du TiSeat E2.

Cette qualification permettra à Expliseat de commencer à livrer ses sièges sur le marché des avions monocouloirs Airbus au cours des 2 prochaines années.

Les commandes de TiSeat E2 ont déjà cumulé 95 avions au total avec une base de clients mondiale.

Benjamin Saada, CEO, Expliseat a déclaré : "Démarrer le processus de qualification Airbus est un honneur et une opportunité fantastique d’augmenter notre capacité de production et de développement sur les 24 prochains mois avec l’aide formidable d’Airbus et de ses équipes expérimentés."

