Finnair renforce sa liaison vers Guangzhou en Chine

La compagnie finlandaise desservira Guangzhou depuis Helsinki à l’année à partir de la saison IATA hiver 2019 en Airbus A350.

Finnair, la compagnie aérienne finlandaise, étend ses opérations entre Helsinki et Guangzhou en annonçant l’annualisation de la ligne dès la saison IATA hiver 2019 avec 2 vols par semaine entre Helsinki et Guangzhou.



La compagnie avait inauguré la ligne saisonnière vers Guangzhou pendant l’été 2016. Dès ce printemps 2019, Finnair opèrera la route en A350 augmentant ainsi la capacité d’accueil de passagers et pour le fret.



Christian Lesjak, Network and Ressource Management, a déclaré : "L’extension de la période d’opération de notre vol Helsinki-Guangzhou est pour nous une étape logique qui s’insère dans notre stratégie de développement vers l’Asie. Le trafic entre l’Europe et la Chine s’intensifie et nous sommes ravis de proposer plusieurs fréquences par semaine tout au long de l’année à nos passagers et à nos clients cargo".



La compagnie finlandaise opère 4 vols par semaine au cours de la saison estivale et 2 vols par semaine en hiver entre Helsinki et Guangzhou.



Finnair dessert 7 destinations en Chine : Beijing, Shanghai, Chongqing, Guangzhou, Hong Kong, Nanjing et Xian. Au cours de l’été 2019, la compagnie exploitera jusqu’à 42 vols par semaine depuis son hub d’Helsinki vers la Chine.

