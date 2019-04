Groupe ADP inaugure Orly 3

Article publié le 19 avril 2019 par David Dagouret

Orly 3 est le nouveau bâtiment de jonction de l'aéroport de Paris Orly.

Groupe ADP a inauguré le 18 avril dernier, Orly 3 le nouveau bâtiment de jonction de l'aéroport de Paris Orly en présence du Premier ministre Edouard Philippe, de la ministre chargée des transports, Elisabeth Borne et Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP.

Orly 3 est un nouveau bâtiment qui relit les anciens aérogares Orly Sud et Orly Ouest qui sont devenus Orly 4 pour Orly Sud et Orly 1 et 2 pour Orly Ouest.

Ce nouveau aérogare, d'une surface de près de 80 000 m² comprend l'ensemble des fonctionnalités de départ et d'arrivée d'un terminal : hall public départ avec ses banques d'enregistrement, zone de contrôles Schengen et Internationale, espace commercial, salle d'embarquement et circuits de débarquement, espace correspondance, livraison bagages, système de traitement bagages, etc.

La salle d'embarquement Orly 3 offre la possibilité de traiter au contact 4 gros porteurs ou 8 moyens porteurs sur 4 postes avions dits "mixtes", ce qui la rend plus flexible. La moitié de la salle d'embarquement peut également être utilisée en mode "bi-statut" : Schengen ou International en fonction des besoins d'exploitation.

La construction de cette infrastructure, qui s'est déroulée d'avril 2015 à avril 2019, a bénéficié d'une clause d'insertion professionnelle qui a permis de réaliser près de 120 000 heures par des travailleurs de l'Essonne et du Val de Marne en insertion professionnelle (sur un objectif de 100 000 heures).

Régis Lacote, directeur de l'aéroport Paris-Orly a déclaré : "L'ouverture d'Orly 3 est le point d'orgue du projet "Nouvel Envol" qui a débuté il y a plusieurs années. L'objectif, en 2014, était de redynamiser l'aéroport du sud francilien pour répondre aux évolutions du trafic. Ce projet concernait un certain nombre d'évolutions parmi lesquelles la réhabilitation totale des abords des terminaux Sud et Ouest, l'ouverture d'une nouvelle jetée internationale, nouvellement ORLY 4, l'agrandissement du hall 1 (ORLY 1). La création d'ORLY 3 marque l'avènement de ce grand projet".

