Article publié le 11 avril 2019 par David Dagouret

Il succède à Tom Enders dont le mandat est arrivé à son terme.

Les actionnaires d’Airbus SE ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées à l’Assemblée générale 2019 (AG), dont la nomination de Guillaume Faury à la fonction d’administrateur exécutif du Conseil d’administration pour un mandat de trois ans.



Guillaume Faury a été officiellement nommé à la fonction de Président exécutif lors de la réunion du Conseil d’administration qui a fait suite à l’AG. Il succède à Tom Enders, dont le mandat est arrivé à son terme. Airbus avait annoncé en octobre 2018 que son Conseil d’administration avait désigné Guillaume Faury, auparavant Président d’Airbus Commercial Aircraft, comme nouveau Président exécutif.



Denis Ranque, Président du Conseil d’administration d’Airbus a déclaré : "Je suis ravi d’accueillir Guillaume Faury au sein du Conseil d’administration et je suis convaincu qu’il saura diriger Airbus avec succès au cours de la prochaine décennie. Guillaume dispose des compétences et de l’expérience nécessaires pour faire avancer Airbus. Par ailleurs, je tiens à remercier Tom Enders pour tout ce qu’il a accompli au cours de son mandat de Président executif, et particulièrement la création de valeur pour nos actionnaires et le développement de notre entreprise au profit de tous les salariés et de nos fournisseurs."



Guillaume Faury, nouveau Président exécutif d’Airbus, a déclaré : "C’est un grand privilège de prendre la présidence d’Airbus et de diriger cette entreprise exceptionnelle pour les prochaines années. Je remercie sincèrement le Conseil d’administration et les actionnaires

pour la confiance qu’ils m’accordent. Je me réjouis à la perspective de travailler avec nos formidables équipes et de façonner l’Airbus de demain afin de mieux servir nos clients, d’améliorer notre compétitivité et d’assurer une croissance durable."





Les actionnaires ont également approuvé la reconduction pour une durée de trois ans du mandat de trois administrateurs non exécutifs : Catherine Guillouard, Claudia Nemat et Carlos Tavares. Hermann-Josef Lamberti a informé le Conseil d’administration qu’il ne souhaitait pas demander le renouvellement de son mandat lors de l’AG 2020. Il aura siégé pendant 12 ans au Conseil d’administration et présidé le Comité d’Audit pendant 11 ans. Le Conseil d’administration a décidé que Catherine Guillouard succèderait à Hermann-Josef Lamberti en

tant que Présidente du Comité d’Audit et que Jean-Pierre Clamadieu siègerait au Comité Éthique et Conformité, avec effet immédiat.



Sur recommandation du Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance (RNGC), le Conseil d’administration a désigné René Obermann pour succéder à Denis Ranque à la fonction de Président du Conseil d’administration d’Airbus lorsque son mandat arrivera à son terme à l’issue de l’AG 2020. Cette succession a été préparée diligemment avec le soutien d’un cabinet de recrutement indépendant.

Le Conseil d’administration a pris sa décision après avoir examiné avec soin tous les candidats internes et externes potentiels. Avec l’appui du RNGC, le Conseil d’administration assure – et continuera d’assurer – une transition harmonieuse au sein du Conseil d’administration et de la direction.



La nomination officielle du successeur de Denis Ranque à la fonction de Président du Conseil d’administration sera votée lors de la réunion du Conseil d’administration faisant suite à l’AG 2020. Airbus avait déjà annoncé que Denis Ranque souhaitait quitter le Conseil d’administration en 2020, au terme de son mandat actuel, après sept années passées en son sein, pour se consacrer à d’autres occupations.

Liens commerciaux

Sur le même sujet