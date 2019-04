Gulf Air finalise une commande de moteurs LEAP-1A

Article publié le 29 avril 2019 par David Dagouret

Le 29 avril, la compagnie du Golf a finalisé une commande estimée à 1 milliard de dollars, lors de la visite de la famille royal du Bahreïn à Paris.

Gulf Air et CFM International ont finalisé ce jour un contrat portant sur l'acquisition de 65 moteurs LEAP-1A destinés à équiper la nouvelle flotte d'Airbus de la famille A320neo de la compagnie. La valeur globale du contrat, incluant les moteurs et les rechanges permettant d'équiper 17 A320neo et 12 A321neo, est estimé à environ 1 milliard de dollars U.S. au prix catalogue.

La cérémonie de signature a été organisée à l'occasion de la visite à Paris de membres de la famille royale de Bahreïn. La commande de moteurs avait été initialement annoncée en novembre 2017.

Client de CFM depuis 1992, Gulf Air opère aujourd'hui une flotte de 16 Airbus A320ceo équipés de moteurs CFM56-5B.

Krešimir Kučko, CEO de Gulf Air a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir étendre nos relations de longue date avec CFM International. Cela fait trente ans que nous opérons des moteurs CFM et nous sommes impatients d'intégrer le moteur LEAP au sein de notre nouvelle flotte d'A320neo. Cet avion performant et polyvalent sera, dans un proche avenir, un atout clé dans notre stratégie de croissance durable."

Olivier Andriès, Président de Safran Aircraft Engines, société mère de CFM International a quant à lui déclaré : "C'est un honneur pour nous de finaliser ce contrat qui reflète la confiance de Gulf Air dans les produits CFM. Nous nous sommes engagés à développer cette belle collaboration unique, en continuant d'assurer à Gulf Air l'efficacité et la fiabilité qui sont la marque de fabrique des moteurs LEAP."





