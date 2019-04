Japan Airlines : son premier A350 entrera en service le 1er septembre prochain

Article publié le 10 avril 2019 par David Dagouret

Le premier Airbus A350 destiné à la compagnie japonaise entrera en service dès le 1er septembre prochain sur la liaison Tokyo-Fukuoka

Le premier A350-900 de Japan Airlines (JAL) entrera en service le dimanche 1er septembre prochain et sera déployé sur la ligne domestique entre Tokyo Haneda et l’aéroport de Fukuoka. Plus tard, l’A350 desservira Sapporo, Okinawa, Osaka Itami également au départ de Tokyo Haneda.

L’appareil en configuration domestique est doté de 3 classes pouvant accueillir un total de 369 passagers dont 12 en Première classe, 94 en Business Class et 263 en Class Economy.

Un nouveau site internet dédié à l’A350 de JAL a également été mis en ligne par la compagnie japonaise à l’adresse suivante : https://www.jal.co.jp/en/dom/A350/

Les informations du 1er vol JAL en A350-900 sont les suivantes :

Horaires : Depuis Tokyo Haneda : JL317 départ : 12h10 / Arrivée à Fukuoka : 14h00

Depuis Fukuoka : JL318 départ : 15h00 / Arrivée à Tokyo Haneda : 16h40

Les 3 premiers exemplaires arboreront une livrée spéciale pour chacun d’entre eux. Sur le fuselage du 1er sera apposé un logo A350 rouge symbole de challenge,

Le second un logo A350 argent symbole d’innovation,

Le troisième un logo A350 évoquant les performances de l’appareil en matière de consommation et environnementales.

