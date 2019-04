Le Stratolaunch, l'avion géant, effectue son premier vol (photos & vidéo)

Article publié le 14 avril 2019 par David Dagouret

L'appareil a une envergure plus grande de près de moitié que celle d’un Airbus A380.

Le Stratolaunch est un avion géant à double fuselage propulsé avec six moteurs. ce projet a été lancé par le milliardaire Paul Allen, cofondateur de Microsoft et développé par la société américaine Scaled Composites pour servir d'avion-porteur pour transporter et larguer une fusée. Le Stratolaunch est un projet qui a été fondé par le milliardaire Paul Allen, cofondateur de Microsoft.

Le Stratolaunch est l'avion le plus grand au monde. Son envergure qui est de 117 mètres est plus grande de près de la moitié que celle d’un Airbus A380.

La société américaine a annoncé que le Stratolaunch a effectué son premier vol sans incident. Le Stratolaunch qui est l'avion en composite, le plus grand au monde, a décollé à 06h58 (heure locale) de Mojave Air & Port spatial en Californie.

Cliquez sur l'image suivante pour voir la vidéo :

L'avion a survolé le désert de Mojave pendant 2,5 heures à une altitude maximale de 17 000 pieds (5 182 mètres) en atteignant une vitesse maximale de 189 mph soit plus de 305 km/h. Dans le cadre ce vol inaugural, les pilotes ont évalué les performances et la maniabilité de l'aéronef avant son atterrissage au port aérien et spatial de Mojave.

Jean Floyd, PDG de Stratolaunch a déclaré : "Quel premier vol fantastique. Le vol d'aujourd'hui fait avancer notre mission de proposer une solution alternative flexible aux systèmes de lancement au sol. Nous sommes extrêmement fiers de l'équipe Stratolaunch, de l'équipage d'aujourd'hui, de nos partenaires de Scaled Composites de Northrup Grumman et du port aérien et spatial de Mojave."





