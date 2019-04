Nice Côte d'Azur accueille la compagnie El Al

Article publié le 8 avril 2019 par David Dagouret

Le 4 avril dernier et pour la première fois, la compagnie El Al a atterri sur l’aéroport Nice Côte d’Azur.

Depuis le jeudi 4 avril, la compagnie israélienne El Al dessert en direct l’aéroport Nice Côte d’Azur, à raison de trois fréquences par semaine, les mardis, jeudis et dimanches. Les liaisons sont effectuées par des B737-900, dotés de 172 sièges dont 16 Business, ou par des B737-800, dotés de 154 sièges, dont 16 Business.

L’arrivée du premier vol sur le tarmac azuréen a donné lieu à un traditionnel « Water salute ».

Cette troisième compagnie régulière sur la destination Tel Aviv souligne le dynamisme des échanges entre Nice et Israël. Après une croissance de 31% du nombre de passagers sur cette liaison en 2017, un record à +53% a été enregistré en 2018 à près de 60 000 passagers.

Les motifs de voyages sont essentiellement de tourisme (40%) et de visite à des proches (55%), tandis que les déplacements d’affaires représentent 5% du trafic. Avec une estimation de marché potentiel à court terme de 100 000 passagers par an, la liaison s’annonce très porteuse.

Dominique Thillaud, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "L’arrivée d’El Al sur notre plateforme, en présence de son Excellence Aliza Ben Noun, ambassadeur d’Israël en France, est une marque de confiance dont nous la remercions. Elle rejoint notre ambition de connecter toujours plus densément notre région au monde, et plus largement de créer des passerelles entre tous les territoires en proposant aux voyageurs une alternative de qualité aux grands hubs nord-européens."





