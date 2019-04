Niki Lauda reçoit son Bombardier Global 7500

Article publié le 2 avril 2019 par David Dagouret

L'ancien coureur de Formule 1 a pris livraison du premier avion Global 7500 basé en Europe.

Bombardier a annoncé la livraison de son premier avion Global 7500 basé en Europe à son client de longue date Niki Lauda, ancien coureur de Formule 1. Précisons que Niki Lauda est lui-même pilote d'avions et a également fondé les compagnies, Lauda Air et FlyNiki.

Le constructeur canadien devrait livrer de 15 à 20 avions Global 7500 en 2019.

David Coleal, président de Bombardier Avions d’affaires a déclaré : "Nous sommes enchantés de livrer notre avion phare Global 7500 à Niki Lauda, notre estimé client depuis de nombreuses années. L’avion Global 7500 est tout simplement le meilleur avion d’affaires sur le marché. Il fixe la norme à laquelle tous les autres avions de l’aviation privée seront mesurés, comme en témoignent les prestigieux prix de design et d’aviation qu’il accumule. L’avion Global 7500 est le joyau de la couronne de tous les avions d’affaires."

Niki Lauda a déclaré : "J’ai suivi avec plaisir l’évolution et la croissance du programme d’avions Global. J’ai toujours été impressionné par l’expertise, le savoir-faire et l’innovation dans la construction de chaque biréacteur d’affaires Global. L’avion Global 7500 est l’aboutissement de toutes les connaissances accumulées par les équipes de Bombardier au fil des ans et je suis impatient de vivre l’expérience de l’autonomie, de la vitesse et du confort que cet avion peut offrir."

Liens commerciaux

Sur le même sujet