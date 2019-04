Philippines Airlines signe un contrat avec AFI KLM E&M

Article publié le 16 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie nationale des Philippines a signé un contrat avec AFI KLM E&M pour le support de ses moteurs CFM56-5B.

Le programme de visites de maintenance et les prestations de réparations concernent vingt moteurs CFM56-5B qui équipent la flotte A320 de Philippines Airlines. Les moteurs seront pris en charge dans l'atelier moteurs de Paris Orly. Le partenariat qui unit AFI KLM E&M et PAL a débuté en 2010 par la signature d'un premier contrat portant sur des moteurs GE90.



Jaime J. Bautista, Président et Directeur des Opérations de Philippines Airlines, a déclaré : "nous sommes très satisfaits de l'efficacité du service délivré par AFI KLM E&M dans l'entretien de nos moteurs GE90. Notre partenariat avec AFI KLM E&M - désormais dans sa 8ème année - reste solide. Nous gardons toute confiance dans leur capacité à réaliser efficacement les shop visits CFM56-5B nécessaires dans les délais les plus courts ".



Dominik Wiener-Silva, Directeur Régional des Ventes Asie & Pacifique d'AFI KLM E&M, a quant à lui déclaré : "à travers ce contrat, nous sommes heureux d'ajouter une nouvelle pierre à notre relation avec Philippines Airlines, et fiers de continuer à renforcer notre position sur le CFM56-5B dans la région ".





