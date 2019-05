Premier vol de l'Airbus ACJ319neo

Article publié le 30 avril 2019 par David Dagouret

Le premier Airbus ACJ319neo a effectué son vol inaugural et bat un record de vol lors d'un autre vol qui a duré plus de 16 heures.

Le premier Airbus ACJ319neo a effectué son vol inaugural le 24 avril dernier. Le vol inaugural a duré 1 heure 55 minutes durant lequel les pilotes ont testé les caractéristiques de l'avion d'affaires.

Ce premier ACJ319neo sera livré dans les prochains mois à la scoiété K5 Aviation qui est basée en Allemagne. L'appareil sera équipé de sa cabine par la société Fokker Techniek basée quant à elle aux Pays-Bas.

Cet appareil est équipé de cinq réservoirs centraux supplémentaires ce qui lui permet de faire de vol intercontinentaux.

D'ailleurs le 26 avril dernier, l'appareil a battu le record du vol le plus long de la famille des Airbus A320 en effectuant un vol de 16 heures et 10 minutes. L'appareil a décollé de Toulouse et a volé jusqu'au nord du Groenland. Durant ce long vol, une simulation de diversion en ETOPS 180 a été effectuée avec succès.

