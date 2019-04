Runaviation devient une filiale d'Air Austral

Article publié le 15 avril 2019 par David Dagouret

Air Austral a acheté à 100% la petite compagnie aérienne qui avait des problèmes financiers.

La compagnie aérienne Runaviation créée en 2016, spécialiste des EVASAN et du transport privé dans la zone sud de l’océan Indien, devient la toute nouvelle filiale d’Air Austral.

Pendant plusieurs mois, Air Austral a mis à disposition de cette jeune compagnie son Hangar, initialement pour une check de maintenance annuelle, puis pour des opérations de maintenance réglementaire. Une nouvelle étape est franchie dans le rapprochement entre les deux compagnies.

En difficulté financière depuis plusieurs mois, faute de structure adaptée, Runaviation était à la recherche d’un nouvel investisseur. De son coté, face aux difficultés de transport de pièces détachées et de mécaniciens lors d’immobilisations hors du Département, et après plusieurs mois d’étude et d’évaluation. Air Austral, s’est portée acquéreur et est devenue propriétaire à 100% de cette compagnie aérienne réunionnaise.

La flotte de Runaviation est composée d’un unique Beechcraft King Air F90, avion Bimoteur turbopropulseur disposant de son propre CTA.

Avec un rayon d’action de près de 2 000 kilomètres, Runaviation propose de rejoindre sur demande, au départ de la Réunion vers Maurice, Rodrigues, Madagascar, Mayotte, Les Seychelles, Les Comores et le Mozambique

A noter que la compagnie propose également un service de navette entre Saint-Denis et Saint-Pierre. `

Laetitia Pardieu-Moutin, Directrice de la compagnie Runaviation a déclaré : "Runaviation offre une flexibilité (dates, horaires, destinations, modifications...) qu'une compagnie régulière n'est pas en mesure de proposer. Dans les 2 heures qui suivent la confirmation d’une commande, nous décollons. Notre produit correspond autant aux hommes d'affaires qui doivent se rendre à des meetings, qu'à des familles, groupe d'amis ou groupes sportifs qui souhaitent s'évader quelques jours n'importe où dans la zone océan Indien. En parallèle, notre réactivité nous permet de proposer un service de rapatriements sanitaires mais également de programmer des vols entièrement cargo pour l’acheminement de pièces ou autres marchandises. Notre équipe se tient à disposition 7/7 jours, 24/24 heures pour répondre aux demandes de la clientèle et calibrer au mieux leur voyage."





