Ryanair ouvre une base à Bordeaux

Article publié le 5 avril 2019 par David Dagouret

Le 03 avril, la compagnie low-cost a célébré l'ouverture de sa nouvelle base bordelaise.

Ryanair a célébré le 3 avril, l'ouverture de sa nouvelle base bordelaise (sa deuxième base en France) et le lancement de 29 lignes, dont 20 nouvelles liaisons vers des destinations comme Copenhague, Mykonos et Tanger, dans le cadre de son programme d’été 2019. En outre, Ryanair opérera 37 lignes grâce au début anticipé de la saison hiver 2019, début octobre.



Deux avions de la compagnie low-cost irlandaise, des Boeing 737, seront basés à l'aéroport de Bordeaux.



Yann Delomez de Ryanair a déclaré : "L’été est officiellement arrivé et nous sommes heureux d’ouvrir notre nouvelle base bordelaise (la deuxième en France) avec 29 lignes, dont 20 nouvelles liaisons, dans le cadre de notre programme d’été 2019. Pour célébrer cela, nous proposons des sièges à la vente à partir de 19,99 € seulement pour voyager d'avril à juin, qui sont disponibles à la réservation jusqu'au vendredi 5 avril à minuit. Étant donné que ces prix incroyablement bas vont rapidement disparaitre, nous invitons les clients à se connecter dès maintenant sur www.ryanair.com afin d’en profiter au plus vite."



Pascal Personne, Président du directoire de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac, a déclaré: "L’ouverture de la base de Ryanair commence fort à Bordeaux en ce début de saison Eté. Rien que cette semaine, pas moins de 14 vols inauguraux et 2 avions positionnés sur le tarmac bordelais. Avec l’arrivée d’un 3ème avion avant la fin du programme Eté, le réseau de Ryanair s’enrichira encore de 8 nouvelles destinations pour atteindre 37 lignes régulières. Preuve en est de la confiance de Ryanair en Bordeaux, en son territoire et en son dynamisme !"









