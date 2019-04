Silver Airways lance son premier vol en ATR 42-600

Article publié le 23 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie régionale américaine a lancé ses opérations avec ses nouveaux ATR-600.

Silver Airways, la compagnie régionale américaine indépendante, a démarré hier ses opérations régulières avec ses nouveaux ATR ‑600. Le premier appareil a quitté l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood à 10h40 et atterri à l’aéroport international de Key West à 11h55 (EST).

Silver Airways a pris livraison de trois appareils, sur 50 ATR ‑600 neufs potentiels, incluant une commande initiale de 20 ATR -600, répartis entre des ATR 42 de 46 sièges et des ATR 72 de 70 sièges.

Silver entend prendre livraison et commencer à opérer cinq ATR 42-600 supplémentaires en 2019, et en fonction d’approbations réglementaires, la compagnie prévoit de prendre livraison d’au moins trois ATR 72‑600 cette année. Les 20 appareils prévus par la commande initiale devraient être en service d’ici 2020.

Ces nouveaux appareils permettront à Silver de développer ses services dans le sud-est des Etats-Unis, aux Bahamas et dans les Caraïbes.

Steve Rossum, PDG de Silver Airways et Seaborne Airlines a déclaré : "C’est un grand jour pour Silver Airways, ATR, Nordic Aviation Capital et nos clients, qui n’aurait pas été possible sans le dévouement de la centaine d’hommes et de femmes de Silver Airways et Seaborne Airlines qui ont travaillé sans relâche depuis un an pour arriver à ce moment historique. Ces tout nouveaux ATR -600 représentent un tournant pour Silver Airways. Ils sont particulièrement adaptés pour le marché du court courrier, à la fois pour les vols domestiques et les vols internationaux proches. Ces appareils dernier cri permettent des opérations à la fois sûres, très fiables et efficaces, et offrent une expérience exceptionnelle pour nos passagers."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR a déclaré : "Nous sommes fiers de voir l’ATR -600 voler aux Etats-Unis et d’y introduire les plus hauts niveaux d’expérience passager et les appareils régionaux les plus modernes, grâce à notre partenaire Silver Airways. Nous sommes très reconnaissants envers nos amis de Silver d’être notre client de lancement aux Etats-Unis et d’être à la source de ce que nous espérons être une vague de connectivité régionale éco-responsable et conviviale pour les passagers du pays, et de permettre ainsi le retour des ATR aux Etats-Unis."





