Sonaca Aircraft présente le Sonaca 200 Trainer Pro

Article publié le 13 avril 2019 par David Dagouret

Sonaca Aircraft a présenté le Sonaca 200 Trainer Pro à l’occasion du salon européen de l’aviation générale Aero Friedrichshafen 2019.

Sonaca Aircraft a présenté lors du salon européen de l’aviation générale d'Aero Friedrichshafen (Allemagne) la version "glass cockpit" du Sonaca 200 : le "Sonaca 200 Trainer Pro".

Sonaca Aircraft a choisi d’utiliser des technologies éprouvées provenant uniquement d’équipementiers certifiés; moteur Rotax (Autriche), système de freinage Beringer (France), hélice à pas fixe de DUC Hélices (France), suite avionique Garmin (US) ainsi que le tout nouveau KI300 de Honeywell (US).

En développant une version glass cockpit du Sonaca 200, Sonaca Aircraft fait entrer le pilote d’aviation générale dans l’ère du numérique.

Carl Mengdehl, Responsable Engineering & Certification chez Sonaca Aircraft, a déclaré: "Le Sonaca 200 Trainer Pro séduit les écoles qui proposent des formations CPL[1] et ATPL[2] car l’avionique est similaire à celle d’un avion commercial utilisé pour les formations ATPL. Les facilités de navigation (cartes, approches GPS ou ILS, database terrain 3D,…), séduisent aussi les Aéroclubs qui effectuent des voyages en avion. Enfin, l’option digitale attire les jeunes générations de pilotes familiarisés aux écrans tactiles et systèmes digitaux."

Pierre Van Wetter, Chief Commercial Officer, Sonaca Aircraft a quant à lui déclaré : "L’appareil, ses systèmes, sa documentation d’utilisation orientés utilisateur (AFM et AMM) ainsi que la plateforme évoluée de support et de service après-vente font du Sonaca 200 la solution idéale pour les écoles de pilotage à la recherche d’un appareil destiné à compléter ou renouveler leur flotte d’avions d’entrainement."

Pour l’avionique principale (primary flight display et système de navigation), Sonaca Aircraft s’est tournée vers les derniers produits de la gamme Garmin. La suite Garmin G500 TXi est couplée au navigateur GTN.

L’écran principal intègre maintenant le navigateur, le système de contrôle des paramètres moteur et la seconde radio.

La version glass cockpit prévoit une option "wifi" grâce à laquelle les pilotes pourront télécharger les plans de vol directement de leur tablette au GPS de l’avion.

Cette version permet d’intégrer les futures évolutions software et hardware dédiées, par exemple, aux activités de monitoring de l’avion.

Carl Mengdehl a précisé : "La fonction monitoring offrira la possibilité de suivre et d’enregistrer, en temps réel, certains paramètres de l’avion en vol. Elle permettra de détecter et d’anticiper tout dysfonctionnement de l’appareil, elle permettra aussi la maintenance prédictive et, par là-même, de limiter au maximum le temps d’immobilisation de l’avion au sol. Enfin, le calcul en temps réel du degré d’usure de la cellule garantira une traçabilité complète de l’utilisation et facilitera la gestion des flottes d’avions » » précise".

D’autres fonctionnalités telles que la possibilité de passer des appels téléphoniques en vol via Bluetooth, d’accéder en vol aux cartes météo à jour, de visualiser sur l’écran les avions à proximité afin d’éviter les collisions, ainsi que l’accès à internet via connexion 3/4G sont également disponibles de série ou en option.

Ayjet, école d’aviation basée à Istanbul (Turquie), sera le premier client à prendre possession, dès le mois de juin, du Sonaca 200 en version glass cockpit.

