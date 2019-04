Surinam Airways et AFI KLM E&M signent un accord de support équipements

Article publié le 11 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie du surinam a signé un contrat avec AFI KLM E&M pour assurer le support équipements de sa flotte de Boeing 737-700.

AFI KLM E&M a annoncé la signature d'un contrat avec Surinam Airways pour le support équipements des Boeing 737-700 de la compagnie de la république du Surinam. Ce contrat couvre les deux appareils actuellement exploités par Surinam Airways, ainsi qu'un troisième qui sera livré à la flotte de la compagnie en 2020. Il comprend des prestations de réparations, d'accès au pool et de mise à disposition d'un Main Base Kit (MBK), délivrées dans le cadre du programme de support Component Services Program (CSP) 737NG mis en oeuvre conjointement par AFI KLM E&M et Boeing.



Gerard Lau, Directeur général de Surinam Airways, a déclaré : "le programme CSP, qui associe les savoir-faire et l'exigence d'un MRO renommé, et dont nous connaissons la valeur des services, et d'un avionneur majeur, est pour nous le gage d'un support fiable et de haute qualité. Nous sommes ravis de poursuivre notre coopération avec AFI KLM E&M, qui est un partenaire privilégié pour Surinam Airways dans le cadre de notre démarche de renouvellement de flotte. "



Selon Fabrice Defrance, Directeur Commercial d'AFI KLM E&M a déclaré : "Surinam Airways est un client historique d'AFI KLM E&M, et nous nous réjouissons de pouvoir les accompagner dans le renouvellement de leur flotte, en leur proposant le meilleur support pour leurs 737NG."





