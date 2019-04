TAP Air Portugal reçoit son premier A321LR

Article publié le 5 avril 2019 par David Dagouret

Ce premier A321LR de la compagnie portugaise sera déployé vers Tel-Aviv

TAP Air Portugal a réceptionné le premier des douze A321LR commandés par cette compagnie basée à Lisbonne. L'A321LR est équipé de moteurs CFM, l'A321LR de TAP est doté d'une configuration à 171 sièges (16 sièges-couchettes en classe affaires, 48 sièges en classe Eco Premium et 107 sièges en classe économique).

L'A321LR de TAP sera exploité sur la ligne Lisbonne-Tel Aviv dès sa mise en service.

Antonoaldo Neves, CEO de TAP Air Portugal a déclaré : "L'A321LR revêt un rôle majeur dans les plans d'expansion de TAP. Grâce à son rayon d'action accru, nous pouvons confortablement explorer des marchés d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Afrique au départ du Portugal, et il s'intégrera parfaitement avec nos A330neo. En Amérique du Nord, cet appareil nous permet d'explorer des marchés de la Côte Est, tels que New York, Boston, Montréal ou Washington. Au Brésil, l'A321LR peut nous ouvrir de nouveaux marchés dans la région Nord-est et renforcer les services existants vers des destinations comme Recife, Natal, Fortaleza ou Salvador. Ces appareils sont équipés de sièges de nouvelle génération, avec des sièges-couchettes en classe affaires et des sièges très confortables en classe économique, et offrent une suite complète de connectivité et de divertissement en vol ainsi que des services de messagerie gratuits.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus a déclaré : "Nous félicitons TAP Air Portugal de devenir la première compagnie à bénéficier des avantages de l'A321LR et de l'A330neo dans une même flotte. Exploités conjointement, l'A321LR et l'A330neo couvrent parfaitement le segment de milieu de marché. Les Airbus "NEO Midsize Aircraft” – appelons-les "A-NMA" – représentent une combinaison gagnante. La capacité de transport et le rayon d'action transatlantique de l'A321LR pour le coût d'un monocouloir, associés aux coûts unitaires inégalés et à la polyvalence exceptionnelle de l'A330neo pour une véritable capacité long-courrier. Et ces appareils offrent chacun les technologies les plus modernes et le meilleur niveau de confort dans leur catégorie."

TAP exploite actuellement une flotte Airbus de 75 appareils composée de cinq A330neo, 13 A330ceo, 4 A340 et 45 appareils de la famille A320. La flotte de monocouloirs compte 21 A319ceo, 20 A320ceo, quatre A321ceo, deux A320neo et six A321neo.

