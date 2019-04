Transavia : 5 nouvelles lignes depuis Nantes

Article publié le 10 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie low-cost française a inaugurée 5 nouvelles lignes depuis Nantes vers Mykonos, Santorin, Palerme, Budapest et Copenhague.

Transavia, compagnie low-cost du groupe Air France KLM, a inauguré cinq nouvelles lignes depuis l'aéroport de Nantes.

Les 5 et 6 avril ont respectivement eu lieu les vols inauguraux Nantes-Mykonos et Nantes-Santorin. Le vol vers Mykonos sera effectué une fois par semaine, le vendredi alors que celui vers Santorin sera effectué deux fois par semaine, le mercredi et le samedi.

La compagnie française a également inauguré des vols vers la Sicile, la Hongrie et le Danemark. Depuis le 8 avril, les vols vers Palerme sont effectués 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Ceux vers Budapest sont effectifs depuis le 7 avril à raison de 2 vols par semaine le vendredi et le samedi. Enfin les vols vers Copenhague sont effectués deux fois par semaine, le jeudi et dimanche depuis le 7 avril dernier.

