Transavia inaugure 2 nouvelles destinations

Article publié le 16 avril 2019 par David Dagouret

La première au départ de Paris Orly et la seconde depuis Lyon.

Transavia a inauguré ce week-end deux nouvelles destinations vers le Liban et l'Italie avec les lignes Lyon-Beyrouth et Paris-Brindisi. La liaison entre Lyon et Beyrouth sera effectué à raison d'un vol par semaine, le samedi. La seconde liaison inaugurée ce week-end est celle entre Paris Orly et Brindisi en Italie, elle sera effectuée à raison de deux vols par semaine, le mardi et le dimanche.

