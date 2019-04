Transavia inaugure 4 nouvelles lignes

Article publié le 24 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie française lance 4 nouvelles lignes depuis Paris Orly vers la Grèce et Les Baléares.

Transavia a annoncé l'inauguration de 4 nouvelles lignes au départ de Paris Orly vers la Grèce et Les Baléares.



L'ouverture des trois nouvelles destinations vers Kos, Zakynthos et Rhodes portent à 10 le nombre de ville grecques desservies par Transavia au départ de Paris Orly.

La liaision vers Kos est effectuée 1 fois par semaine, le samedi. Cette ligne est effective depuis le 20 avril 2019.

La liaison vers Zakynthos est effectuée à raison d' un vol par semaine, le samedi. Cette ligne a été lancé depuis le 20 avril 2019.

Le vol de Rhodes est effectué à raison de 2 vol par semaine, le jeudi et le dimanche. Il a débuté le

21 avril 2019.



Le nouveau vol vers les Balèares est à destination de Port-Mahon sur l'île de Minorque, île voisine de Majorque et d'Ibiza. Cette liaison vers Port-Mahon a été lancée le 20 avril dernier et est effectuée à raison de 2 vols par semaine, le mercredi et le samedi.

