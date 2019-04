Viva Air choisit CFM pour ses Airbus A320neo

Article publié le 1 avril 2019 par David Dagouret

La commande des moteurs LEAP est estimée à 3,2 milliards de dollars U.S.

Viva Air et CFM International ont finalisé un contrat pour la fourniture de moteurs CFM destinés à équiper la nouvelle flotte d’Airbus A320 de la compagnie colombienne.

Cette commande, évaluée à 3,2 milliards de dollars U.S. au prix catalogue, comprend des nouveaux moteurs LEAP-1A pour équiper 35 A320neo et des moteurs CFM56-5B pour motoriser 15 Airbus A320ceo. La commande inclut également le support après-vente des moteurs LEAP-1A. La livraison des A320ceo a commencé en 2018, celle des premiers A320neo est prévue en 2020.

Viva Air a également signé un contrat de maintenance à l’heure de vol (RPFH) avec CFM Services. Pendant les douze années de validité du contrat, CFM garantit les coûts de maintenance des 70 moteurs LEAP-1A de Viva Air, sur la base d’un montant en dollars par heure de vol.

Félix Antelo, PDG de Viva Air a déclaré : "C’est un jour historique pour le groupe Viva Air et nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat avec CFM International. Les moteurs LEAP-1A représentent la meilleure option pour équiper nos 35 nouveaux A320 et ils vont nous permettre de faire d’importantes économies en carburant et en coûts de maintenance et, ainsi, d’optimiser nos opérations. Au final, cela se répercutera sur nos passagers qui bénéficieront de tarifs toujours plus abordables grâce à une efficacité accrue."

Chaker Chahrour, vice-président et directeur général Ventes & Marketing international de GE Aviation a déclaré : "C’est très stimulant de regarder la croissance de Viva Air au cours des sept dernières années et de faire partie de cette équipe dynamique. Nous apprécions à sa juste valeur le haut niveau de confiance que nous témoigne ce nouveau contrat, et nous sommes ravis de renforcer dans les prochaines années la relation très spéciale qui nous lie à Viva Air. Le moteur LEAP-1A constituera un élément majeur dans la croissance continue de la compagnie et il sera un atout très précieux pour la nouvelle flotte A320, en termes d’économie de carburant et de taux d’utilisation."





