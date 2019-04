Vueling : un A320 supplémentaire à CDG

Article publié le 12 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie aérienne espagnole renforce sa flotte avec l’arrivée d’un airbus A320 supplémentaire basé à Paris Charles-De-Gaulle.

Vueling, la compagnie low-cost du groupe IAG, a annoncé l'ajout d'un Airbus A320 supplémentaire basé à l'aéroport de Paris Charles-De-Gaulle. Avec l'arrivée de ce nouvel Airbus A320, Vueling offre également deux nouvelles liaisons depuis l'aéroport de Paris CDG vers Porto et Alicante.

La liaison vers Porto est effective depuis le premier avril dernier à raison de 3 vols par semaine. Le vol vers Alicante quant lui a été lancé le 10 avril dernier à raison de 3 liaisons par semaine.

Au total, Vueling Airlines propose 61 routes au départ de 12 aéroports en France.

Charlotte Dumesnil, Directrice Générale France de Vueling Airlines, a déclaré : "L’arrivée de cet airbus A320 supplémentaire consolide la présence de Vueling à Paris. Cet appareil en plus permet non seulement d’augmenter notre capacité au départ de Paris mais aussi de démontrer une nouvelle fois notre impact sur le territoire. Vueling possède désormais 7 avions basés à Paris – 4 appareils à Paris-Orly et 3 à Paris CDG - offrant ainsi un total de 30 routes à destination de 7 pays, opérant depuis la capitale."





Liens commerciaux

Sur le même sujet