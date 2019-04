XL Airways signe un contrat avec AFI KLM E&M pour la révision de ses moteurs

Article publié le 5 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie française confie la révision de ses deux réacteurs CF6 à AFI KLM E&M.

XL Airways a annoncé avoir signe un contrat avec AFI KLM E&M pour la révision des moteurs de ses avions. Les moteurs CF6-80E1 de la compagnie XL Airways sont prises en charge par les équipes d'Amsterdam. Durant la période de révision, l'A330-300 bénéficiera d'un moteur de remplacement fourni par AFI KLM E&M.



Jean-Pierre Fachinetti, Directeur Maintenance et Engineering de XL Airways a déclaré : "Grâce à la disponibilité de ce moteur de rechange et celles des équipes en piste, nous nous assurons une continuité d'exploitation pendant toute la durée des visites, avec des temps d'immobilisation très court. Nous travaillons avec AFI KLM E&M depuis des années et sommes ravis de leurs opérations de support. Cette nouvelle prestation montre la capacité d'AFI KLM E&M à s'aligner sur les besoins de nos opérations."



Fabrice Defrance, Directeur Commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "XL Airways fait partie de nos clients historiques. Nous nous occupons déjà de leurs équipements depuis leur base de Paris-CDG et nous entretenons d'excellents rapports. Avec ce nouveau contrat de support moteurs, nous continuons à leur fournir la meilleure prestation possible."









Liens commerciaux

Sur le même sujet