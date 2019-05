Aer Lingus lance sa gamme premium AerSpace sur le moyen-courrier

Article publié le 17 mai 2019 par David Dagouret

Dès le 1er septembre prochain, la compagnie irlandaise lancera une gamme premium sur son réseau moyen-courrier.

Aer Lingus a annoncé le lancement d’AerSpace, une nouvelle gamme premium sur son réseau moyen-courrier, à compter du 1er septembre 2019.

Les passagers voyageant en Europe et au Royaume-Uni, qui sélectionneront l’option AerSpace, auront la garantie d’avoir un siège au premier rang de l’appareil, côté hublot ou couloir et sans voisin direct puisque le siège du milieu restera inoccupé. Ils bénéficieront également d’un espace de rangement réservé en cabine, au-dessus de leur tête. Ces voyageurs auront également accès gratuitement aux salons d’aéroport, à une file prioritaire pour passer les contrôles de sécurité, à l’embarquement prioritaire et à des rafraîchissements offerts à bord.

Au départ de France, l’offre AerSpace sera disponible sur les liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Cork ou Dublin.

Susanne Carberry, Director of Network Revenue and Loyalty d’Aer Lingus, a déclaré : "nous sommes ravis de présenter une nouvelle gamme de prix qui offre davantage de confort à nos passagers. Chez Aer Lingus, nous nous engageons à innover nos produits pour répondre aux besoins changeants de nos passagers. Les voyageurs AerSpace auront la garantie d’être assis au premier rang sur nos liaisons les plus fréquentées, avec le siège du milieu laissé libre pour davantage d’espace pour travailler ou se reposer pendant le vol. Ceux qui optent pour la solution AerSpace bénéficieront non seulement d’une gamme de services gratuits tels que l’accès aux salons d’aéroport et l’embarquement prioritaire, mais ils pourront aussi cumuler des points Avios sur leurs achats AerSpace. Nous sommes fiers de lancer l’offre AerSpace en réponse aux retours de nos passagers en quête de plus de place et de confort sur les vols moyen-courriers avec Aer Lingus."





