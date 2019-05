Aigle Azur et ASL Airlines France s’associent

Article publié le 21 mai 2019 par David Dagouret

Les deux compagnies françaises ont signé un partage de code pour la desserte de l'Algérie.

Aigle Azur et ASL Airlines France ont annoncé la signature, d’un accord de partage de codes sur les vols entre la France et l’Algérie. L’accord de codeshare permettra à chacune des compagnies de vendre la capacité disponible sur l’ensemble des vols et proposer des offre plus large et flexible.

Aigle Azur, propose déjà des vols à destination de 7 villes algériennes au départ des aéroports de Paris-Orly, Lyon, Marseille Mulhouse et Toulouse. ASL Airlines France quant à elle propose des liaison vers Alger et Oran depuis Paris-CDG, Bordeaux et Perpignan-Rivesaltes.

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur a déclaré : "Aigle Azur est spécialiste de l’Algérie, une destination historique majeure qui restera assurément une priorité pour l’ensemble des équipes. ASL Airlines étant également présent sur ce marché et nos deux compagnies aériennes étant françaises, il était tout naturel de s’entendre pour accroître nos offres respectives sur cette destination et ainsi maximiser la satisfaction de nos clients. Nous nous réjouissons de cet accord avec nos amis d’ASL Airlines nous permettant ainsi de répondre intelligemment à la demande croissante sur ces destinations. Ce partenariat répond à nos exigences de qualité et s’inscrit pleinement dans notre logique de développement de nos prestations."

Jean-François Dominiak, Directeur Général d’ASL Airlines France a déclaré : "Nous sommes très heureux de ce partenariat commercial avec Aigle Azur, compagnie qui fait référence sur les routes aériennes France-Algérie. Entre compagnies françaises privées, en concurrence avec les grandes compagnies nationales, nous partageons des problématiques communes et nous devons allier nos forces pour résister sur les marchés, avec des services de qualité, des fréquences adaptées aux besoins de nos clientèles et des solutions de commercialisation modernes et flexibles. Avec le code-share disponible sur plusieurs axes au départ de Paris mais aussi de la province, nous offrons une multitude de combinaisons de voyages à nos clients, à des tarifs raisonnables. C’est une bonne nouvelle pour les passagers d’ASL Airlines France et d’Aigle Azur !"

