Air Canada achète Air Transat

Article publié le 16 mai 2019 par David Dagouret

La compagnie national canadienne a annoncé qu'elle avait conclut une entente exclusive pour l'acquisition de Transat A.T inc. maison mère d'Air Transat.

Air Canada a annoncé, aujourd'hui, qu'elle avait conclut une entente exclusive avec la société Transat A.T. inc.pour l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Transat et d'autre par le regroupement des deux sociétés.



La compagnie nationale canadienne met également main basse sur la compagnie concurrente Air Transat, filiale de Transat A.T. inc.



La transaction d'acquisition est évalué à près de 520 millions de dollars soit 13 $ l'action de la société Transat.



Air Canada a précisé que la transaction demeure assujettie à la conclusion des ententes définitives et à l'approbation des organismes de réglementation et des actionnaires, ainsi qu'à d'autres conditions propres à la conclusion d'une telle transaction.



Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada a déclaré : "Un regroupement avec Transat représente une excellente occasion pour les parties prenantes des deux sociétés, notamment les actionnaires de Transat et d'Air Canada, les employés des deux sociétés, qui profiteront d'une sécurité d'emploi et de perspectives de croissance améliorées, et les voyageurs canadiens, qui profiteront de la capacité accrue de la société fusionnée à occuper une place de chef de file sur le marché hautement concurrentiel du voyage d'agrément à l'échelle mondiale. L'acquisition présente une occasion unique de se mesurer aux plus grands du marché mondial du voyage d'agrément. Nous pourrons ainsi élargir notre plaque tournante de Montréal, l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, où nous avons ajouté 35 liaisons depuis 2012 pour les collectivités de Montréal et du Québec, et au départ de laquelle nous avons transporté 10 millions de passagers en 2018 seulement."





