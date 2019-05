Air Caraïbes lance une 3e fréquence entre Paris et Saint-Martin

Article publié le 28 mai 2019 par David Dagouret

Dès le 20 octobre prochain, la compagnie française lancera un 3e vol vers Saint-Martin Princess Juliana.

Air Caraïbes a annoncé qu'elle allait augmenter ses fréquences sur la ligne Paris Saint-Martin. La compagnie française a lancé cette ligne transatlantique le 12 décembre 2009 et pour fêter cet anniversaire, Air Caraïbes lancera donc un 3e vol entre l'aéroport de Paris Orly et l'aéroport de Saint-Martin Princess Juliana, partie hollandaise de l'île.



Dès le 20 octobre prochain, Air Caraïbes effectuera jusqu'à trois vols par semaine, le mardi, vendredi et dimanche. Cette ligne sera opérée en Airbus A330-200. La compagnie propose également des liaisons quotidiennes via son réseau régional, au départ de la Guadeloupe, avec une arrivée à l’aéroport de Grand-Case l’Espérance, situé dans la partie française de l’île.



Edmond Richard, Directeur Commercial Europe, a déclaré : "Saint-Martin est une île dans laquelle nous avons toujours cru, c’est la raison pour laquelle nous avons eu à cœur d’être les premiers à revenir sur la destination pour participer à sa reconstruction et au redémarrage touristique. Ainsi nous sommes fiers aujourd’hui d’annoncer l’augmentation de nos capacités sur l’ile, avec un troisième vol hebdomadaire, correspondant au regain de l’attractivité de l’île."





