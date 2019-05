Air France lance une liaison vers l'Equateur

Article publié le 28 mai 2019 par David Dagouret

Le 23 mai dernier, la compagnie française a inauguré sa ligne entre Paris et Quito.

Air France a annoncé le lancement d'une liaison entre Paris Charles de Gaulle et Quito. La ligne entre Paris et la capitale équatorienne est effectuée à raison de trois vols par semaine.



Les vols sont opérés en Airbus A340 pour la saison été (30 sièges en cabine Business, 21 sièges en cabine Premium Economy et 227 sièges en cabine Economy), puis en Boeing 787 pour la saison hiver 2019-2020 (30 sièges en cabine Business, 21 sièges en cabine Premium Economy et 225 sièges en cabine Economy).

Les horaires des vols effectués (en heure locale) du 23 mai au 26 octobre 2019 seront comme suit :

AF646 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Quito à 18h10

AF641 départ de Quito à 20h10, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 14h20 le lendemain.

Vols effectués les lundis, jeudis et samedis en Airbus A340 de la compagnie Joon dans un premier temps puis par Air France à compter du 26 juin 2019.

Les horaires des vols effectués (en heure locale) du 27 octobre 2019 au 28 mars 2020 seront comme suit :

AF646 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Quito à 19h20.

AF641 : départ de Quito à 21h20, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 14h20 le lendemain.

Vols effectués les mardis, vendredis et dimanches en Boeing 787.

Liens commerciaux

Sur le même sujet