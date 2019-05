Air Malta s'envole vers Le Caire

Article publié le 23 mai 2019 par David Dagouret

La compagnie maltaise a annoncé l'ouverture de deux vols par semaines vers la capitale de l'Egypte.

Air Malta a annoncé qu'elle allait exploiter une liaison vers Le Caire. Cette ligne entre Malte et Le Caire sera opérée deux fois par semaine, les lundis et vendredi. Le vol entre Malte et la capitale égyptienne débutera en septembre et sera opérationnelle sur toute la saison hivernale.

Les horaires des vols seront les suivants :

KM 710 départ Malte 23 :40 arrivée Caire 02 :15

KM 711 départ Caire 03 :15 arrivée Malte 06 :20

M. Charles Mangion président du conseil d'Air Malta a déclaré : "cette route, introduite après une absence de 12 ans, continuera à renforcer notre présence en Afrique du Nord suite à la réintroduction réussie de services similaires à Tunis et au Maroc. Nous travaillons dur pour assurer un succès similaire et choisir les horaires de vol afin d’offrir une bonne connectivité entre le Caire et les principales villes européennes via Malte. L’introduction de cette liaison suit notre stratégie de croissance actuelle pour mieux relier les îles maltaises."





