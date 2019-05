Air New Zealand choisit le Boeing 787-10

Article publié le 29 mai 2019 par David Dagouret

La compagnie de Nouvelle Zélande s'engage pour huit B787-10 Dreamliner.

Air New Zealand a annoncé qu'elle souhaitait acheter huit Boeing 787-10 Dreamliner. Le contrat pour l'acquisition de huit Boeing 787-10 par Air New Zealand est estimé à près de 2,7 milliards de dollars au prix catalogue.

Air New Zealand exploite déjà des Boeing 787-9 ainsi que sept Boeing 777-300ER et Huit 777-200ER. Les futurs Boeing 787-10 remplaceront au fur et à mesure de leurs arrivés les B777-200ER.

