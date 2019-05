Air Transat déploie son Airbus A321LR à Bordeaux

Article publié le 29 mai 2019 par David Dagouret

Le 27 mai dernier, le nouvel appareil de la compagnie canadienne est arrivé à Bordeaux.

Air Transat a présenté son nouvel Airbus A321LR à l'aéroport de Bordeaux. L'appareil immatriculé C-GOIE, msn 8755, a été livré à la compagnie canadienne le 03 mai dernier. Il a donc été présenté à l'aéroport de Bordeaux où l'avion opérera toute la saison estivale vers Montréal à raison de 4 vols par semaine, le lundi, mercredi, jeudi et samedi.

Pascal Personne, président du directoire de l’Aéroport de Bordeaux, a déclaré : "Air Transat montre depuis de nombreuses années sa volonté à développer le marché transatlantique au départ de Bordeaux. L'A321 neo LR vers Montréal est un atout supplémentaire pour la compagnie mais aussi pour les bordelais et plus largement les néo-aquitains. C'est un avion moins bruyant, plus économique et offrant un confort amélioré pour les passagers. La capacité de cet avion, inférieur à 200 sièges, permet sur des marchés comme celui de Bordeaux, d'envisager plus facilement le développement de ce type de lignes long-courriers."

Lydia Morniaux, directrice générale France Benelux Suisse et Allemagne d’Air Transat a quant à elle déclaré : "Nous sommes ravis d’accueillir l’A321neoLR à l’aéroport de Bordeaux, le premier à bénéficier de cet appareil nouvelle génération sur la compagnie. Il s’agit de l’appareil le plus vert de sa catégorie, ce qui caractérise particulièrement Air Transat aujourd’hui et ce vers quoi nous voulons tendre ces prochaines années : demeurer leader en matière de tourisme responsable, en plus d’améliorer amplement l’expérience des passagers en vol. Air Transat est la première compagnie nord-américaine à exploiter l’A321neoLR."

