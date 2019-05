Air Transat reçoit son premier Airbus A321neoLR

Article publié le 4 mai 2019 par David Dagouret

Le 03/05/2019, l'appareil a décollé des usines Airbus à Hambourg pour rejoindre l'aéroport de Montréal.

Le premier Airbus A321neoLR (Long Range) a été livré à la compagnie canadienne, Air Transat. L'appareil, immatriculé C-GOIE, a quitté les usines Airbus à Hambourg pour se rejoindre l'aéroport de Montréal, siège de la compagnie canadienne.

L'avion est propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney. La cabine est configurée en deux classes pouvant accueillir un total de 199 passagers, 12 en classe Business et 187 en classe économie.

Air Transat recevra un deuxième Airbus A321neoLR en juin et quatre autres à l’automne 2019. Les prochains appareils seront graduellement intégrés à la flotte, qui sera entièrement constituée d’Airbus d’ici 2022. Rappelons qu’Air Transat a signé un accord avec AerCap pour la location à long terme de 15 Airbus A321neoLR.

Annick Guérard, chef de l’exploitation de Transat a déclaré : "l’arrivée de cet appareil de nouvelle génération constitue un événement important pour notre organisation et pour nos passagers, et ce, à plusieurs égards. En effet, l’Airbus A321neoLR incarne ce qui caractérise Air Transat aujourd’hui, et ce vers quoi nous voulons tendre dans les prochaines années : c’est un appareil qui nous aidera à demeurer un leader en matière de tourisme responsable, en plus d’offrir une expérience à bord améliorée à nos passagers. Par ailleurs, le long rayon d’action de l’appareil nous permettra de gagner en efficacité sur le plan opérationnel vers nos principaux marchés, dont font partie les liaisons entre l’Europe et le Canada."





Liens commerciaux

Sur le même sujet