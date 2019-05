Airbus annonce une optimisation de son A220

Article publié le 24 mai 2019 par David Dagouret

Le rayon d'action de l'appareil a augmenté jusqu'à 450 nm supplémentaires.

Airbus a annoncé que l'A220 offrira un rayon d'action accru à partir du second semestre 2020. Il est désormais confirmé que la masse maximale au décollage (MTOW) de l’A220 sera augmentée de 2 268 kg (soit 2,3 tonnes métriques). Cette nouvelle MTOW permettra d’accroître les capacités respectives du rayon d'action maximal à 3 350 nm pour l'A220-300 et à 3 400 nm pour l'A220-100, soit quelque 450 nm de plus que celles actuellement annoncées.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus a déclaré : "Dans la pure tradition d'Airbus, nous optimisons en permanence nos produits. Cette nouvelle MTOW permettra aux opérateurs d'accéder à des marchés qui ne peuvent actuellement pas être desservis par d'autres types d’avions monocouloirs de petite taille."

Rob Dewar, Chef de l’Ingénierie et du Soutien aux clients pour l'A220 a déclaré : "Depuis sa mise en service il y a près de trois ans, l'A220 a déjà démontré qu'il atteignait voire dépassait ses objectifs de performance initiaux, en offrant davantage de flexibilité et de potentiel de revenus aux clients. Aujourd'hui, Airbus réaffirme sa confiance dans l'A220 et renforce ses capacités à répondre aux futures exigences du marché."





