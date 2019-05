Aircalin dévoile ses nouveaux uniformes

Article publié le 14 mai 2019 par David Dagouret

Le 14 mai 2019, la compagnie de Nouvelle-Calédonie a présenté les nouveaux uniformes destinés à son personnel.

Aircalin, compagnie de la Nouvelle-Calédonie, a dévoilé les nouveaux uniformes destinés à son personnel. Cette nouvelle collection a été appelé "Archipel" et affirme pour Aircalin son rôle de compagnie ambassadrice de la Nouvelle-Calédonie et ainsi porter les couleurs de l’archipel. Afin de créer des uniformes à l’image du territoire, la compagnie a sollicité l’aide de ses salariés, mais aussi celle de créateurs calédoniens.

Dans un premier temps, Aircalin a lancé une campagne en Nouvelle-Calédonie afin de recueillir les candidatures des créateurs et designers de l’archipel. C’est l’agence de communication White Rabbit, spécialisée dans l’identité visuelle et la création graphique, qui a été sélectionnée. Enfin, Création & Image, maison de confection située à Paris, a été choisie pour la réalisation des uniformes.

Du côté des pilotes, l’uniforme reste classique : il est composé d’une veste et d’un pantalon. Pour les femmes, une lavallière apporte une touche de féminité ; pour les hommes, une cravate affinée finalise la tenue. Les matières sélectionnées (le natura, la polylaine et le polycoton).

Du côté du personnel navigant commercial et au sol, les tenues féminines sont composées de vestes, chemises, jupes, tops asymétriques, robes… Des accessoires tels qu’un foulard, ou une fleur d’hibiscus, emblème de la compagnie, à porter dans les cheveux ou en broche, viennent agrémenter les uniformes féminins. Les tenues masculines, sont plus sobres, les cravates et les costumes affichent des coloris actuels.

Précisons qu'Aircalin devrait recevoir son premier Airbus A330neo dans les prochaines semaines. Un second devrait également être livré en 2019 puis deux Airbus A320neo en 2020 et 2021.

