All Nippon Airways reçoit son second Airbus A380

Le 17 mai 2019, la compagnie japonaise a pris livraison son deuxième Airbus A380 qui est arrivé, aujourd'hui à Tokyo.

All Nippon Airways (ANA) a pris livraison de son second Airbus A380. Tout comme le premier A380 d'ANA, cet appareil a une livrée spéciale, une livrée verte représentant le visage d'une tortue hawaïenne (Honu) avec un large sourire.

Ce second Airbus A380 ANA, immatriculé JA382A, msn 263, a quitté l'aéroport de Toulouse Blagnac, hier à 16h05, sous le numéro de vol NH9398 et est arrivé , aujourd'hui à 11h28 (heure locale) à Tokyo Narita. Le premier vol commercial de ce second A380 aura lieu dès juin prochain.

Grâce à ces deux Airbus A380, ANA commencera à desservir dès le 24 mai prochain, Honolulu trois fois par semaine le mardi, vendredi et dimanche. Dès le 1er juillet prochain, la fréquence entre Tokyo et Honolulu passera à dix vols par semaine.

Le premier Airbus A380 ANA a été livré le 22 mars dernier (revoir l'actualité).

