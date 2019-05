Atlantic Airways arrive à Paris

Article publié le 31 mai 2019 par David Dagouret

Le 1er juiller prochain la compagnie des Îles Féroé lancera sa liaison entre l'aéroport de Vágar et Paris Charles de Gaulle.

Dès le 1er juillet prochain, Atlantic Airways, compagnie aérienne des Îles Féroé, lancera son vol direct entre l'aéroport de Vágar et Paris Charles de Gaulle. Il s'agira du premier vol direct entre ces deux aéroports.



Atlantic Airways proposera trois vols hebdomadaires, le lundi, mercredi et vendredi durant la période été, du 1er juillet au 31 septembre 2019. La compagnie proposera deux vols par semaine, les lundis et vendredi pour la saison hiver 2019-2020. Cette liaison sera exploitée en Airbus A319 ou A320. Elle possède deux Airbus A319 et un Airbus A320.



Atlantic Airways a annoncé qu'elle avait signé un accord de partage de code avec Air France qui entrera en vigueur dès le 6 juin prochain pour les vols du 1er juillet prochain. La compagnie nationale française apposera donc son code AF sur les différents vols opérés par Atalntic Airways.



Jóhanna á Bergi, CEO d’Atlantic Airways a déclaré : "la vocation d’Atlantic Airways est de relier les Îles Féroé au monde entier. Nous sommes donc très heureux de cette collaboration et de cet accord de partage de codes avec Air France, qui contribuera à rendre les Îles Féroé plus accessibles grâce à nos vols directs au départ de Paris-CDG."



Anita Wagner Feddersen, Country Manager d’Air France KLM au Danemark, a déclaré : "nous sommes ravis de pouvoir renforcer notre coopération avec Atlantic Airways. Ce nouvel accord de partage de code entre Air France et Atlantic Airways contribuera également au renforcement de nos réseaux scandinaves et à la création des meilleures conditions pour nos voyageurs. Nous sommes très fiers de pouvoir y contribuer."





