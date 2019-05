Azul Linhas Aéreas reçoit son premier Airbus A330neo

Article publié le 13 mai 2019 par David Dagouret

La compagnie brésilienne devient ainsi le premier opérateur du continent américain à exploiter ce type d'appareil.

Airbus a annoncé la livraison du premier Airbus A330neo à la compagnie brésilienne, Azul Linhas Aéreas. Cet avion a été pris en location auprès de la la société de leasing, Avolon. Azul devient ainsi la première compagnie du continent américain à exploiter un Airbus A330neo qui est un modèle A330-900.



D'après Azul son Airbus A330-900 lui permettra d'étendre son réseau entre le Brésil, l'Europe et les Etats-Unis. La cabine de l'avion est configurée en trois classes pouvant accueillir un total de 298 passagers dont 34 en classe Affaires, 96 en Economy Xtra et 168 en classe économique.



John Rodgerson, CEO d'Azul a déclaré : "nous sommes très fiers d'être le premier opérateur de l'A330neo du continent américain. Ce nouvel appareil jouera un rôle essentiel dans l'expansion de nos marchés internationaux en soutenant notre stratégie qui consiste à disposer d'une flotte moderne et économe en carburant".



Christian Scherer, Chief Commercial Officer d’Airbus a déclaré : "grâce à ses nombreuses nouvelles fonctionnalités et à sa cabine Airspace, l'A330neo permettra assurément à Azul de continuer à recevoir de nombreuses récompenses. Un concentré d'innovation, un confort passagers supérieur et 25 % d'économie de carburant en un seul appareil, voilà ce qui caractérise l'A330neo."





