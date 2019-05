Bombardier annonce la vente de cinq Learjet 75

Article publié le 8 mai 2019 par David Dagouret

Cet achat a été passé par un client qui préfère garder l’anonymat.

Bombardier a annoncé la vente de cinq biréacteurs Learjet 75 par un client qui préfère garder l’anonymat. Le montant de la transaction est évalué à près de 69 millions de dollars aux prix catalogue.

Le premier avion d’affaires Learjet est entré en service en 1964 et la flotte de ces appareils vient de dépasser les 25 millions d'heures de vol.

Peter Likoray, vice-président principal, Ventes mondiales et Marketing, Bombardier Avions d'affaires a déclaré : "Outils d’affaires ultimes, les avions Learjet 75 présentent des performances phares dans l’industrie et aident à générer des bénéfices directs. Fiabilité et longévité ne sont que deux raisons parmi tant d’autres pour lesquelles les sociétés clientes figurant au palmarès Fortune 500 continuent de choisir les avions Learjet pour leurs gains de productivité. Avec tout son éventail d’améliorations récentes, l’avion Learjet 75 constitue une offre d’aviation d’affaires supérieure sur le plan de la taille, des performances et de la fiabilité, le tout, à des coûts d’exploitation hautement concurrentiels."





Liens commerciaux

Sur le même sujet