DHL met en service son premier Boeing 777 cargo

Article publié le 29 mai 2019 par David Dagouret

Le 25 mai dernier, le premier B777 de la compagnie cargo a effectué son vol inaugural.

DHL a annoncé que son premier Boeing 777 cargo est entré en service. Le 25 mai dernier, le premier des 14 Boeing 777 commandés par DHL, a effectué son vol inaugural. L'appareil, immatriculé N705GT, msn 66079/1599, est exploité par Southern Air, partenaire de DHL. L'avion a décollé de l'aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG), sa nouvelle base, pour un vol vers le Bahreïn.

Le nouveau Boeing 777 va renforcer les services intercontinentaux de DHL et relier les hubs du groupe, Cincinnati, Leipzig et Hong Kong.

Trois nouveaux B777 Freighter devraient être livrés cette année et ils remplaceront progressivement les anciens Boeing 747-400. Le B777F a une capacité de 112 tonnes et une autonomie de 9 200 km.

John Pearson, Président-directeur général de DHL Express a déclaré : "La livraison de notre premier avion-cargo Boeing 777 marque le début d'un nouveau chapitre dans le projet de transformation de notre flotte intercontinentale. Cet appareil long-courrier, efficient et haute capacité nous permettra de servir encore plus de marchés avec des vols directs, tout en assurant une exploitation plus durable en phase avec notre objectif zéro émission d'ici 2050."





Liens commerciaux

Sur le même sujet