Article publié le 22 mai 2019 par David Dagouret

Les deux compagnies ont signés un partenariat e partage de codes.

Finnair et China Southern s’associent à travers un accord de partage de codes permettant aux passagers de Finnair de rejoindre cinq nouvelles destinations en Chine à compter du 1er juin 2019.

La coopération concerne la liaison entre Helsinki et Guangzhou opérée par Finnair, et certaines destinations en Chine desservies par China Southern. Ce nouvel accord ajoute cinq nouvelles destinations au réseau de Finnair en Chine. Les passagers pourront ainsi embarquer à bord de China Southern depuis Guangzhou vers Changsha (CSX), Chongqing (CKG), Hangzhou (HGH), Nanjing (NKG), Sanya (SYX), Wenzhou (WNZ), Xiamen (XMN) et Xi´an (XIY).

De plus, le code CZ de China Southern sera apposé sur les vols Finnair depuis Helsinki vers Paris (CDG) et plusieurs autres destinations populaires d’Europe : Amsterdam (AMS), Billund (BLL), Copenhague (CPH), Goteborg (GOT), Londres (LHR), Riga (RIX) et Stockholm (ARN).

Christian Lesiak, Senior Vice President, Network and resource management de Finnair a déclaré : "Nous sommes très heureux de cette première étape de notre partenariat avec China Southern. Ce partage de codes ouvre de nouvelles destinations pour nos passagers via Guangzhou, que nous venons de renforcer en annualisant la desserte depuis Helsinki. La Chine fait partie de nos marchés phares, et nous sommes ravis de pouvoir offrir davantage de destinations à nos passagers via Guangzhou. Cet été, nous opérerons jusqu’à 42 vols hebdomadaires entre Helsinki et la Chine, dont quatre vols à destination de Guangzhou."

WU Guoxiang, Senior Vice President of International and Corporate Relations de China Southern a déclaré : "Nous sommes très honorés d’établir ce partenariat avec Finnair, l’une des compagnies aériennes majeures dans le monde grâce à son réseau étendu et sa qualité de service reconnue. À travers notre coopération, nous pourrons étendre davantage notre réseau vers le nord. La Finlande est une destination prisée des touristes et des voyageurs d’affaires et nous sommes ravis de donner l’opportunité aux passagers du monde entier de visiter Helsinki plus facilement. Les passagers peuvent ainsi profiter de correspondances plus fluides et faciles, grâce notamment à l’enregistrement jusqu’à la destination finale et d’autres services au sol. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires en codeshare pour offrir aux passagers une expérience de voyage fluide."





