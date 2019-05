Four Seasons Hotels ans Resorts choisit l'Airbus A321LR

Article publié le 21 mai 2019 par David Dagouret

Le groupe hôtelier de luxe choisit l'A321LR comme nouveau jet privé de luxe.

Four Seasons Hotels and Resorts est un groupe hôtelier de luxe dont le siège se trouve à Toronto (Canada). Depuis 2015, le jet privé Four Seasons organise des tours du monde d’une vingtaine de jours, pour le prix de 150 000 dollars.

Les voyageurs pouvant se payer ce voyage découvre des villes comme Seattle, Kyoto, Hoi An, les Maldives, le parc national du Serengeti, Marrakech, Budapest, Saint-Pétersbourg, Paris.

Four seasons a annoncé son intention d'acheter un Airbus A321LR qui sera utilisé par Four Seasons Hotels and Resorts comme un jet privé de luxe et qui viendra remplacer l'avion actuel, un Boeing B757.

Le nouvelle ACJ321LR entrera en service dès l'année 2021. Sa cabine sera plus large et plus haute que l'ancienne et proposera 48 sièges en cuir "made in Italy. Un espace sera même réservé à l’organisation d’ateliers. un chef pourra travailler dans une cuisine et proposer des plats gastronomiques à des voyageurs qui seront géré par le personnel Four Seasons.

Christian Clerc, Président des opérations de Worldwide Hotel, Four Seasons Hotels and Resorts a déclaré : "L’expérience Four Seasons Private Jet redéfinit le transport aérien de luxe, en encourageant les interactions entre les gens et les lieux tout en offrant un voyage hautement personnalisé. En nous appuyant sur l’énorme succès du Private Jet, avec des ventes constantes, des listes d’attente et un taux de satisfaction client très élevé, notre volonté est d’innover continuellement et de repousser les limites conventionnelles du voyage en proposant de vivre l’expérience Four Seasons comme jamais auparavant."

Liens commerciaux

Sur le même sujet