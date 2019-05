Gulf Air choisit Michelin

Article publié le 7 mai 2019 par David Dagouret

La compagnie du Bahreïn a choisi l'équipementier français comme fournisseur exclusif de pneus.

Gulf Air, la compagnie aérienne nationale du Royaume de Bahreïn, a choisi Michelin pour équiper tous les types d'appareils de sa flotte, y compris ceux de sa toute nouvelle flotte de Boeing 787-9 Dreamliner, Airbus 320neo et Airbus 321neo.



Gulf Air ayant déjà bénéficié des pneus Michelin pour équiper sa flotte d’Airbus au cours des dix dernières années.



La compagnie aérienne a déjà commencé à exploiter sa nouvelle flotte de Boeing 787-9 Dreamliners et d’Airbus 320neo équipés de pneus Michelin, et montera ces pneumatiques sur leurs Airbus 321neo qui entreront en service début 2020.

Liens commerciaux

Sur le même sujet