Ixair Business Jets ouvre une base à Los Angeles

La compagnie française d'aviation d'affaires a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau en Californie.

Ixair Business Jets, compagnie française d'aviation d'affaires, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle base à Los Angeles en Californie. Cette 4e base sera desservie depuis l'Europe avec un Bombardier Global Express XRS de 14 places.

Avec l'ouverture de cette nouvelle base, Ixair Business Jets souhaite améliorer son offre à destination et depuis les Etats-Unis. Le nouveau bureau d’iXAir sera installé à Beverly Hills et sera dirigé par Robin CHAVEGRAND dès le 20 mai.

Ixiar Business Jets a été fondée en 2000 et est une compagnie aérienne composée d’avions d’affaires Cessna Mustang, CJ2+ et Lattitude, Embraer Phenom 300 et Bombardier Global Express allant de 4 à 14 places.

Alain Bernigaud, Président d'Ixair a déclaré : "Après un développement réussi dans l’Hexagone avec nos bureaux de Paris, Lyon et Cannes, nous sommes très fiers de commencer notre conquête de nouveaux marchés. Fort d’une clientèle américaine déjà importante dans notre portefeuille, nous souhaitons renforcer les partenariats déjà existants et en créer de nouveaux."





