La Compagnie a inauguré sa liaison entre Nice-New York (photos)

Article publié le 13 mai 2019 par David Dagouret

Le 06 mai dernier, la compagnie 100% classe affaires a inauguré son premier vol entre Nice et New York.

La Compagnie a inauguré le 06 mai dernier, sa liaison entre Nice et New York. La liaison a été effectuée en Boeing 757 configuré en une seule classe affaire de 74 sièges lits. Cette ligne est disponible depuis 06 mai et jusqu'en octobre prochain. La Compagnie opérera cette nouvelle liaison jusqu'à 5 vols par semaine. Le premier vol a atterri à Nice à 13h50 et redécollait pour New York à 18h15.

Lors de son arrivée, l'appareil immatriculé F-HTAG a été accueilli par le traditionnel "water salute" des pompiers de l'aéroport de Nice.

Jean Charles Périno, Directeur Commercial & Marketing de La Compagnie a déclaré : "L’ouverture de cette ligne entre Nice et New York est une nouvelle étape de notre développement après 4 ans d’opération. C’est aussi, pour les voyageurs entre ces deux villes, et même au-delà, la possibilité de bénéficier de plus de choix à leur disposition. Nous espérons ainsi contribuer à la démocratisation de la classe affaires entre Nice et New-York."





