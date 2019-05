L'Allemagne commande des Airbus ACJ350

Article publié le 20 mai 2019 par David Dagouret

Le gouvernement allemand devient le premier client gouvernemental à commander ce type d'appareil.

Le gouvernement allemand a passé une commande ferme portant sur trois ACJ350-900 XWB, devenant ainsi le premier client gouvernemental de ce type d'appareil qui a déjà fait l'objet de commandes auprès de clients privés.



Ces appareils sont destinés à un usage multiple : transport gouvernemental, transport de troupes et évacuation sanitaire. La livraison du premier appareil est prévue pour 2020 et celle des deux autres en 2022.



L'aménagement cabine sera facilité par le concept Easyfit d'ACJ, qui comprend des éléments de fixation pré-installés et des interfaces standardisées simplifiant considérablement l'installation des cloisons et des équipements dans un fuselage en fibre de carbone.



Benoit Defforge, Président d'ACJ a déclaré : "L'ACJ350 XWB, qui se distingue par sa modernité dans le domaine du voyage en jet privé long-courrier, est capable de transporter un grand nombre de passagers sans escale dans le monde entier tout en offrant un confort, une efficacité et une régularité technique inégalés".



Dans sa version à très long rayon d'action, l’ACJ350-900 XWB peut transporter 25 passagers avec une autonomie de 20 550 km / 11 100 nm, soit plus de 22 heures.

