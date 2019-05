L'équipe de France de vol en planeur est championne d'Europe

Article publié le 28 mai 2019 par David Dagouret

L'équipe de France a remporté la médaille d'or en équipe des championnats d'Europe qui se sont tenus du 11 au 25 mai 2019 en Pologne.

L'équipe de France de vol en planeur a remporté la médaille d'or en équipe aux championnats d'Europe qui se sont tenus du 11 au 25 mai dernier en Pologne. L'équipe de France est fière de cette victoire car ils ont en plus battu la Pologne à domicile. En effet la Pologne est actuellement la première nation mondiale du vol en planeur. Cette nation a aligné 5 pilotes médaillés mondiaux sur 6 alors que les Français étaient en pleine transition avec l'arrêt de 5 de leurs meilleurs internationaux.



Au début de ce championnat, les Polonais sont fidèles à leurs réputations mais les Français ont tenu bon pour se positionner à la 2e place la vieille de la dernière épreuve.



L'entraineur français a alors déclaré à son équipe : "vous vous êtes bien battus mais votre classement, difficilement acquis, n’est pas suffisant pour inscrire vos noms sur les tablettes. Sur cette dernière épreuve vous pouvez tout tenter, tout donner, mais ne jamais rien lâcher. Il n’y a pas d’objectif, que des moyens ! Soyez opportunistes et tactiques. Enfin, aidez-vous un maximum entre vous et respectez les plans tactiques discutés hier. Je suis sûr qu’une bonne surprise nous attend."



Les pilotes français ont alors choisi la bonne option de vol et ont marqué 253 points de plus que les Polonais et sont devenus champions d'Europe en équipe.



Jean-Nicolas BARELIER, Directeur Technique National a déclaré : "Nous avons fait preuve de rigueur et donc d’une grande régularité comptable. Aucun pilote n’a commis de faute ; ce qui ne fut pas le cas de nos adversaires. Le fait que nos nouveaux pilotes aient réussi à se mettre au standard international aussi rapidement et contribuent à ce titre est une grande satisfaction. Notre système de détection et de formation nous permet d’être compétitifs par-delà les changements de générations, ce qui conforte notre stratégie de moyen et long terme."



L'équipe de France de vol en planeur 2019 est composée de :

Eric BERNARD (Bordeaux)

Philippe DE PECHY (Rennes)

Jean-Denis BARROIS (Vinon sur Verdon)

Christophe ABADIE (Buno Bonnevaux)

Méric MOREL (Biscarosse)

Florian LABATUT (Toulouse)

