Level lance une ligne vers Las Vegas

Article publié le 9 mai 2019 par David Dagouret

Dès le 30 octobre prochain, la compagnie aérienne lancera une liaison sans escale entre Paris-Orly et Las Vegas.

Level a annoncé, le 07 mai dernier, lors d'une conférence de presse qu'elle allait ouvrir une nouvelle ligne transatlantique sans escale entre Paris-Orly et Las Vegas. Cette nouvelle ligne sera effectif à partir du 30 octobre prochain à raison de deux vols par semaine.



Jean-François MORIN, Directeur Général de Level France a déclaré : "ajouter Las Vegas à notre réseau est une très grande satisfaction. Notre objectif est de proposer à nos passagers un service innovant, adapté à leurs besoins et à leur budget. L’annonce de cette nouvelle route permet d’offrir encore plus d’opportunités de voyage, toujours avec des tarifs attractifs et un excellent produit. Depuis le début de nos opérations en juillet 2018, LEVEL a suscité un réel intérêt et a su généré une nouvelle demande."

Les horaires de cette liaison entre Paris-Orly et Las Vegas seront les suivants :

Vol LV8011 départ Orly à 14h15, arrivée à Las Vegas à 17h00

Vol LV8012 départ de Las Vegas à 19h00, arrivée à Orly à 14h45 +1

Level a également annoncé que dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) organisé à La Vegas en janvier 2020, la compagnie française allait mettre en place un vol direct spécial au départ d’Orly le lundi 6 janvier 2020, avec un retour le vendredi 10 janvier. Ces vols directs s’ajouterons aux fréquences déjà planifiées entre les deux villes.



Les horaires de ce vol spécial "CES2020" seront les suivants :

Vol LV 8011 départ le lundi 6 janvier d'Orly à 13:15, arrivée à Los Angeles à 16:00

Vol LV 8012 départ le vendredi 10 janvier de Las Vegas à 21:00, arrivée à Orly à 17:00 + 1

Level a précisé qu'elle allait recevoir un troisième Airbus A330-200 pour accroître le nombre de fréquences vers les Caraïbes. En effet, sur la saison hiver 2019, 2020, Level augmentera les vols vers la Guadeloupe et la Martinique. Ainsi Level opèrera à un vol quotidien vers Pointe-à-Pitre et assurera jusqu'à 6 vols par semaine à destination de Fort-de-France.

