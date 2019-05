Lufthansa Group harmonise les cabines de ses appareils courts et moyens courriers

Article publié le 28 mai 2019 par David Dagouret

L'harmonisation s'appliquera à tous les appareils de la famille A320 qui seront désormais livrés aux trois compagnies aériennes du groupe.

Lufthansa Group a annoncé que les compagnies Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines auront la même cabine sur les appareils de la famille de l'Airbus A320. Le groupe a fait cette annonce lors de la réception du premier Airbus A321neo à Francfort qui sera exploité par Lufthansa et qui possède déjà cette nouvelle cabine.



Le contrat de production des sièges a été remporté par le fabricant italien Geven. Au lieu des 12 degrés d’inclinaison, les passagers profiteront dorénavant d’un dossier incliné de 20 degrés et jusqu’à 26 degrés pendant le vol pour la classe affaires. Chaque rangée de sièges possède ses propres ports USB. Les passagers du groupe pourront aussi installer leurs propres tablettes tactiles plus facilement grâce à l’insertion d’une colonne spéciale dans les tablettes des fauteuils.

Paul Estoppey, Head of Product Management Cabin Lufthansa Group Hub Airlines a déclaré : "De nombreux retours clients ont été pris en compte dans la conception des sièges. Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs pour ces nouvelles fonctionnalités. Nous sommes donc convaincus que les nouveaux sièges et l'ambiance moderne de la cabine amélioreront encore le confort de voyage de nos clients."





Liens commerciaux

Sur le même sujet