Lufthansa soutient les élections européennes

Article publié le 2 mai 2019 par David Dagouret

La compagnie allemande a présenté une livrée spéciale pour soutenir les élections européennes.

Lufthansa a présenté une livrée spéciale sur un Airbus A320 de la flotte. Cette livrée appelée "SayYesToEurope" a été arborée sur l'Airbus A320 immatriculé D-AIZG et ce slogan remplace le nom de la compagnie.

La compagnie allemande a voulu prendre part pour les élections européennes qui se tiendront du 23 au 26 mai prochain. Lufthansa encourage donc activement une participation électorale élevée aux élections européennes.

Carsten Spohr, CEO de Lufthansa a déclaré : "Avec le vote de mai, les citoyens européens décideront de l'avenir de la communauté européenne. Aujourd'hui plus que jamais, il s'agit de prendre position, d’assumer nos responsabilités et de renforcer l'idée d'un continent uni et libre. En tant que véritable compagnie européenne ayant des racines dans plusieurs pays au cœur du continent, nos compagnies aériennes, telles que Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines et Air Dolomiti, relient non seulement les pays de l’Union entre eux mais aussi l’Europe au reste du monde. C'est pourquoi le sujet nous tient particulièrement à cœur. SayYesToTheWorld" est notre campagne de marque mondiale - "SayYesToEurope" est notre initiative pour appeler tous les Européens à dire OUI à l'Europe et à participer aux élections européennes - notre Europe a besoin de votre vote."

